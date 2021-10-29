Джамала проникливо привітала чоловіка з днем народження: нові фото

У п'ятницю, 29 жовтня, чоловік Джамали святкує день народження. Бекір не любить з'являтися на публіці з зірковою дружиною і всіляко уникає камер. Однак у день його 30-річчя співачка зробила виняток і привітала його в інстаграмі.

Переможниця Євробачення-2016 Джамала – одна з небагатьох представниць українського шоу-бізу, яка не піариться на особистому житті. Вони з Бекіром здаються ідеальною парою, адже не виносять почуття і конфлікти на публіку. Так відбулось і в день народження чоловіка.

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У ювілей обранця співачка обійшлась без красномовних зізнань у шаленому коханні. Вона лише зізналась, що хоче, аби Бекір завжди був поруч.

Будь завжди. Люблю. З днем народження, Бекіре,

– лаконічно написала Джамала.

На привітання дружини іменинник відреагував у коментарях. "Дякую, моя люба", – відповів чоловік кримськотатарською.

Вітальний допис Джамала доповнила світлинами з Бекіром, які публіка побачила вперше. Це кадри з сімейних і романтичних фотосесій, прогулянок, з-за лаштунків проєкту "Танці з зірками", в якому співачка дійшла до 7 ефіру.

Джамала вітає чоловіка з днем народження / Фото з інстаграму співачки