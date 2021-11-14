Джамала прогулялась Італією у шкіряній мінісукні та колготах у сіточку: зухвалий look

У четвер, 11 листопада, Джамала з чоловіком Бекіром гайнула на вікенд в Італію. Подружжя відвідало античне місто Помпеї, для прогулянки яким співачка обрала занадто епатажний образ. Вона одягла шкіряну мінісукню, ботфорти та колготи в сіточку.

Переможниця Євробачення-2016 поділилась, що вони з коханим Бекіром планували піднятися на вулкан Везувій, однак їхні плани раптово змінились. Схоже, це на краще, адже навіть у стародавньому місті Джамала почувалась не надто комфортно через екстремальну довжину сукні.

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Схоже, квитки на літак в Італію пара взяла так спонтанно, що артистка не встигла продумати свої образи. Так, давньоримським містом Помпеї вона гуляла в look, який радше пасував би для рок-концерту.

Образ Джамали на прогулянці в Італії

На Джамалі шкіряна мінісукня довжини міні з закритим декольте і довгими рукавами, однак зі сміливим вирізом на спині. Плаття підкреслило її стрункий стан, адже після семи тижнів на "Танцях з зірками" вона помітно схудла.

Під сукню співачка підібрала ботфорти-панчохи та колготи в сіточку, котрі лише додали її вигляду зухвалості. Наверх вона накинула жакет з принтом "гусяча лапка". Його зірка "вигулювала" у перший вечір в Італії.

Безумовно, образ Джамали не обійшовся без численних прикрас – сережок у формі сердець, підвіски, каблучок і браслетів. У макіяжі вона зробила акцент на очах, нафарбувавши уже фірмові широкі стрілки.

Джамала у шкіряній мінісукні та колготах у сіточку / Фото з інстаграму співачки

Джамала у шкіряній мінісукні та колготах у сіточку / Фото з інстаграму співачки