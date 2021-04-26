Джамала привітала чоловіка з річницею весілля: проникливе відео

Українська співачка кримськотатарського походження Джамала святкує четверту річницю шлюбу з економістом Сеїтом-Бекіром Сулеймановим. В особливий для подружжя день зірка поділилася зворушливим відеороликом, де зібрала найчуттєвіші світлини.

26 квітня у сім'ї Джамали та Сеїта-Бекіра Сулейманова свято. 4 роки тому закохані поєднали свої долі. За цей час вони встигли стати батьками двох дітей.

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Джамала привітала коханого з річницею весілля

На особистій інстаграм-сторінці знаменитість поширила відеоролик, у якому зібрала найкращі та найчуттєвіші фотографії, де позує разом із чоловіком. Закохані не соромляться показувати щирі почуття та насолоджуються кожною миттю, яку проводять разом.

У відео під авторську пісню виконавиці можна побачити фото з повсякдення, весілля, спільних подорожей. Також Джамала пригадала ті особливі періоди, коли була вагітною. Звісно, що тепер сім'я поповнилася ще двома чоловіками – синами Еміром-Рахманом та Селімом-Гіраєм.

З тобою в мене виходять найкращі фото. В нас найкращі подорожі, найкращі діти! Ми – птахи, які не хочуть самоти. Тільки разом! 4 роки разом,

– з ніжністю написала Джа в публікації.

У коментарях друзі та прихильники співачки долучилися до привітань.