Джамала приголомшила образом у вишиванці за 50 тисяч гривень: ніжні фото

Джамала зачарувала мережу новою світлиною. Виконавиця постала перед камерою у розкішній патріотичні вишиванці від українського бренду.

Українська співачка кримськотатарського походження перебуває у Словенії. Зірка виступила з концертом у місті Света Троїца, а перед цим прибула на пресконференцію у жовтій вишиванці від львівської дизайнерки Юлії Магдич.

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Джамала приміряла на собі розкішну патріотичну вишиванку, що розшита синіми квітами братчиками. Виріб прикрашають об’ємні рукави та пояс на талії. Особливої родзинки вишиванці додають відкриті плечі.

Нещодавно Джамала виставила на аукціон вишиванку від Юлії Магдич, у якій вона відкривала Євробачення у Києві в 2017 році. Усі кошти від продажу, а це 173 тисячі гривень, Джа передала на допомогу українцям. У своєму дописі в інстаграмі співачка похизувалася новим дарунком від львівської дизайнерки – патріотичною вишиванкою.

Виконавиця дуже любить вишиті сорочки та сукні, тож поповнила свій гардероб вишиванок ще одним розкішним дизайнерським виробом. Коштує така вишиванка на сайті бренду Yuliya Magdych – понад 51 тисячу гривень.

Жовта вишиванка з синіми квітами від Юлії Магдич зараз особливо популярна. Ідентичну вишиванку у своєму гардеробі має сама дизайнерка. В ній знаменитість приходила на до нас на інтерв’ю. Також жовта вишиванка є в гардеробі Вікторії Апанасенко, яка стала "Міс Україна Всесвіт".

Схожий фасон є в телеведучої Катерини Осадчої. Сукню-вишиванку з коміром та об’ємними рукавами знаменитість одягнула на День вишиванки у травні.

Що відомо про допомогу Джамали

З перших днів війни Джамала відправилася в тур країнами Європи, в яких дає благодійні концерти та збирає гроші для українських військових. Лише на початку квітня артистці вдалося зібрати 83 мільйони євро. Кожен захід виконавиця намагається проводити на найвищому рівні та говорити саме про Україну.