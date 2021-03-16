Джамала показала, як виглядає вдома без макіяжу: зворушливі фото з синами

Українська співачка кримськотатарського походження Джамала поділилася новими фотографіями, де позувала разом із синами. Зірка показала, як виглядає вдома та продемонструвала натуральну красу.

Джамала є однією з найвідоміших матусь в українському шоу-бізнесі. Вона активно поширює фото з синами у соціальних мережах і розповідає про своє материнство.

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Нові фото Джамали з синами

Артистка оприлюднила декілька кадрів, які зробила вдома. Джамала показала, як годує молодшого сина дитячим харчуванням. Також прихильники знаменитості звернули увагу на її образ.

Виконавиця завжди відверта з шанувальниками й вирішила не приховувати, як зазвичай виглядає вдома. Джамала позувала на камеру в штанах у клітинку та чорному світшоті з принтом. Волосся зірка зібрала у недбалий пучок зверху.Співачка не наносила на обличчя косметику і показала натуральну вроду.

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Зіркова матуся розповіла, як тільки Селіму виповнилося 8 місяців, вона припинила грудне вигодовування. Джамала зізналася, що син наїдається, він щасливий та усміхається, а для неї це головне.

"Я щаслива. Маю трохи більше часу на музику і на себе. І синочку добре", – наголосила артистка.