Джамала показала стильний образ у чорному костюмі: фото з Туреччини

Українська співачка кримськотатарського походження Джамала разом із сім'єю відпочиває в Туреччині. Знаменитість не лише ніжиться на сонечку на пляжі, а й вивчає культурні місця цієї країни. Днями вона побувала на екскурсії в місті Ефес.

Під час поїздки в це античне місто зірка показала бездоганний варіант літнього аутфіту, який чудово підійде для спекотних днів.

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Літній look Джамали

Зірка фотографувалася біля визначних місць у чорному костюмі з легкої тканини, що складався з топу та вкорочених широких штанів. Вбрання оголило тендітні плечі Джамали та підкреслило її талію.

З взуття такий look вона поєднала з плетеними босоніжками, що є одними з найпопулярніших в цьому сезоні. Оскільки погода була досить жаркою, то Джа захистила голову від пекучого сонця за допомогою солом'яного капелюха. Волосся виконавиця зібрала ззаду, а на обличчя не наносила косметику. Серед аксесуарів на ній були великі сонцезахисні окуляри та ланцюжки.

Навіть неймовірна спека не зупинила нас на шляху до античного міста Ефес. Це одне з обов'язкових місць, які потрібно відвідати в Туреччині. Захотілося показати його вам,

– написала Джамала в публікації.

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У коментарях прихильники артистки засипають її компліментами.