Джамала показала маму й привітала її з днем народження: зворушливі фото

Джерело:інстаграм Джамали
Відома українська співачка Джамала сьогодні, 12 лютого, святкує день народження своєї мами Галини Тумасової. Зірка привітала матусю й оприлюднила милі фото з нею.
Популярна українська співачка Джамала опублікувала милі фото з мамою. Так зірка привітала її з днем народження.
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У п'ятницю, 12 лютого, мама української знаменитості Джамали Галина Тумасова святкує день народження. Співачка показала зворушливе фото з матусею з проєкту "Голос країни", де вона була суддею.
Джамала з мамою / Фото з інстаграму Джамали
Також Джамала показала іншу милу світлину з Галиною Тумасовою. Перед камерою зірка з матусею постали в гарному вбранні та з макіяжем. Джамала позувала в білому напівпрозорому топі та штанах, а її мама в чорній довгій сукні із сріблястими вставками.
Співачка розпустила волосся й вирівняла його, а на обличчі зробила розкішний макіяж. Вона підкреслила очі довгими чорними стрілками й нафарбувала губи червоною помадою. Галина Тумасова також підкреслила обличчя вдалим макіяжем.
Мій найкращий партнер у кожному закуліссі. Мій улюблений день. Мій найкращий водолій! Обожнюю! З Днем народження!
– написала Джамала під фото.
Галина Тугушева, мати Джамали, за національністю вірменка. Вона також захоплюється музикою, адже працювала вчителькою у музичній школі.
Джамала з мамою / Фото з інстаграму Джамали
Шанувальники зірки долучилис до привітань: