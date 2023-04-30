Джамала поділилася щемливими фото на тлі зруйнованих Бучі та Ірпеня: "Трагічні місця"

Українська співачка Джамала побувала у містах Буча та Ірпінь, які минулого року були під російською окупацією. Артистка показала приголомшливі фото, як зараз живуть ці місто.

Виконавиця сфотографувалась на тлі зруйнованих будинків, а також мосту через річку Ірпінь, за допомогою якого місцеві мешканці тікали з обстрілюваного міста.

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Джамала вважає, що важливо, аби ці місця відвідували іноземні делегації, щоб увесь світ на власні очі побачив наслідки російської агресії в Україні.

Вчора я була в Бучі та Ірпені. Іноземці майже кожного дня відвідують = висвітлюють жорстокість, яку накоїв окупант на нашій землі. Болісні та трагічні місця для нас. Ці міста цілий має знати цілий світ,

– заявила співачка.



Джамала відвідала Бучу та Ірпінь / Фото з її інстаграму

За її словами, світ має пам’ятати про тих, завдяки кому Ірпінь та Буча вистояли і були звільнені.

"Розстріляні автівки з дитячими кріслами, розбитий міст, через який перевели 40 000 людей", – написала артистка.



Джамала відвідала Ірпінь / Фото з її інстаграму

Джамала нагадала, що попри безжальні обстріли українських міст, життя в них продовжує тривати і за це сьогодні бореться кожен з нас.

Вже рік та місяць пройшов з моменту, коли тут творилося пекло. А вчора, ми знову бачимо, що в Умані, Дніпрі та Києві були ракетні обстріли. Але, багато вже відбудували і відбудовуємо, і життя триває в кожному домі. На жаль, безжалісна війна продовжується. Щохвилини. За своє боремось!",

– написала вона.



Джамала показала фото з Бучі та Ірпеня / Фото з її інстаграму

До слова, раніше співачка Джамала поділилась думками про те, як на неї вплинула війна. Зірка зізналась, що хоч продовжує жити, але залишається в стані "24 лютого". Вона показала фотосесію з соняшником та розповіла про війну.