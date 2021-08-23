Джамала отримає приголомшливий гонорар за виступ на Кримській платформі

Українська співачка кримськотатарського походження Джамала виступить на Кримській платформі. Вона виконає пісню "1944", з якою перемогла на Євробаченні у 2016 році. За виступ артистка отримає гонорар, розміром у понад 377 тисяч гривень.

23 серпня в Києві відбудеться Кримська платформа – ініціатива, започаткована Україною для деокупації Криму з допомогою міжнародних організацій і лідерів країн світу.

Дивіться також Джамала одягнула розкішну вишиту сукню Віти Кін в центрі Києва: фото

Президент України Володимир Зеленський прийме іноземних гостей напередодні святкування Дня Незалежності. На установчому саміті Кримської платформи планують підписати підсумковий документ – хартію чи декларацію.

Перед учасниками заходу виступить виконавиця кримськотатарського походження – Джамала. Вона виконає знакову для кримськотатарського народу пісню – "1944". З цією композицією артистка представляла Україну на Євробаченні у 2016 році. Саме тоді вона вкотре розповіла світу історію свого народу.

Гонорар Джамали за виступ на Кримській платформі

На офіційному сайті електронної системи публічних закупівель України ProZorro зазначено, що за виступ на саміті Джамала отримає гонорар від державного підприємства "Державна театрально-видовищна агенція" у розмірі 337,4 тисячі гривень.



Гонорар Джамали на Кримській платформі / Скриншот сайту ProZorro