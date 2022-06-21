Джамала нагадала світові про війну на фестивалі в Каннах, де виступив Зеленський

Українська співачка Джамала відвідала захід Cannes Lions ("Каннські леви"). Вона знову нагадала світові про війну в Україні.

У понеділок, 20 червня, розпочався щорічний міжнародний фестиваль "Каннські Леви". На заході виступила співачка Джамала та президент Володимир Зеленський.

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Джамала виступила на міжнародному заході

Фестиваль "Каннські Леви" присвячений творчій комунікації, рекламі та суміжних сферах. Там обговорюють ідеї розвитку культури, бізнесу і суспільства. Тож Джамала на цьому заході розповідала, як розвивається Україна в умовах війни.

Сьогодні найкращі креатори України – на найбільшій креативній події світу – Cannes Lions. І я разом з ними. Дуже хвилювалась, але як завжди заспокоїли рідні обличчя. Говорили про те, як працює індустрія в умовах російського вторгнення,

– поділилась виконавиця.



Джамала / Фото з інстаграму Джамали

"Для мене особисто це була можливість звернутися до найпотужніших творців світу – аби ті продовжували порушувати тему війни через музику, відео, зображення, колаборації, події, публікації…" – додала війна.

Джамала зауважила, що з кожним днем увага до війни слабшає. Тому треба вміло розповідати про це та знову й знову привертати увагу європейців: "Вірю в те, що кожен з нас як артист, як творець має голос. І використати його хоча б раз у житті, щоб зробити цей світ кращим, безумовно, варто".

, на фестивалі "Каннські Леви" також виступив Володимир Зеленський . Він також закликав світ не забувати про війну в Україні. "Я зроблю все можливе, щоб увага до України не згасала. Закликав найбільш креативних людей світу бути в цьому нашими союзниками. І знаю, що відгук в Каннах був дуже позитивний".

На початку фестивалю Джамала ледь стримала сльози. Вона зізнавалась, що її життя кардинально змінилось: "З лютого 2022 року в моєму житті немає місця музиці. Майже 20 країн, сотні інтерв’ю. Але все це не про мою музику. Це про моє життя, дім та Україну".