Джамала і дружина Кличка зібрали для України 12 мільйонів євро: відео з концерту в Берліні

Через війну Джамала з синами виїхала до сестри в Туреччину й взялась збирати гроші для ЗСУ. У неділю, 20 березня, вона заспівала на концерті в Берліні, де виступала дружина Віталія Кличка Наталія. Разом з іншими артистами вони зібрали 12 мільйонів євро для України.

На антивоєнному концерті Sound of Peace ("Звук миру") в Берліні, на площі під Бранденбурзькими воротами, зібралося більш як 10 тисяч людей, передає rbb24. Вони прийшли з синьо-жовтими прапорами та плакатами з написами "Зупиніть війну", "Закрийте небо".

На підтримку України в Німеччині виступили відомі закордонні артисти – співаки Clueso, Майкл Патрік Келлі, Сара Коннор, Zoe Wees, гурти Silbermond, Fury in the Slaughterhouse, The BossHoss та скрипаль Девід Ґарретт. На одну сцену з ними вийшла дружина мера Києва Наталія Кличко. Джамала ж приєдналася по відео.

Джамала та Наталія Кличко зібрали 12 мільйонів євро для України в Берліні

Переможниця Євробачення-2016 Джамала проникливо виконала гімн України з синьо-жовтим стягом на плечах. Дружина Кличка, яка давно переїхала до Гамбурга, теж заспівала українською, пісню Better Days. Як повідомили організатори, до кінця концерту їм вдалося зібрати 12 мільйонів євро – майже 390 мільйонів гривень – для тих, хто постраждав через війну.

Те, що зараз відбувається з моєю країною, жахливо. Важливо бачити, як тут збираються натовпи. Важливо бачити, що весь світ стоїть за Україну. Тільки разом ми можемо створити мир,

– сказала Наталія Кличко.

Наталія Кличко заспівала на концертів в Берліні: відео

Весь світ зараз з нами. Фізично – у складі інтернаціонального легіону ЗСУ та в найгарячіших точках з фотокамерами. І морально – з плакатами на підтримку України у своїх містах. Весь світ допомагає нам,

– написала Джамала в інстаграмі.

"Весь світ допомагає, бо прагне миру, свободи та прогресивності. Адже в сучасності немає місця терору, диктаторам та війні. Зараз вирішується майбутнє світу і на чолі боротьби з пітьмою – Україна", – потужно додала співачка.

Джамала заспівала на концертів в Берліні: відео та фото

