Відчуття провини, – Джамала зізналася, як переживає розлуку з дітьми через війну

У розпал повномасштабного вторгнення Росії в Україну Джамала активно зайнялася боротьбою з ворогом на культурному фронті. Вона бере участь у благодійних концертах та міжнародних ініціативах, висвітлюючи події, що відбуваються в Україні. Водночас через гастролі артистка змушена на тривалий час розлучатися зі своїми дітьми та чоловіком.

5-річний Емір-Рахман та 3-річний Селім-Гірай зараз живуть у Польщі. Днями виконавиця зізналася, як переживає таку розлуку з дітьми. Окрім цього, вона розповіла, чи говорила з хлопцями про події в Україні.

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Джамала розповіла про стосунки з дітьми під час війни

Артистка зізналася, що дуже складно та боляче, коли її з синами розлучають кілометри. Як вона зауважила, у ній народилася "вразлива мама", що боїться за своїх та всіх інших дітей України.

Ніколи не думала, що буду сумувати за ними ще більше, але тиждень без них, іноді два або й місяць — це дуже важко і боляче. І я дуже ціную моменти, коли ми разом,

– зазначила співачка.

"У мені народилася вразлива мама, яка дуже боїться за своїх дітей. Я не знаю, як це поєднується: я не боюся за себе, але боюся за дітей — за своїх і за всіх дітей України", – поділилася виконавиця.

Джамала також зізналася: "Зараз ще й додалося відчуття провини. Я не чула, як вперше заговорив польською мій молодший син — тобто я бачу це по зуму чи скайпу, але цього недостатньо".



Сини Джамали / Фото з інстаграму зіркової матусі

Чи говорить Джамала з дітьми про війну в Україні

Як розповіла співачка, старший син часом запитує про свою кімнату та іграшки в Києві, проте вона намагається не говорити з ним про повномасштабне вторгнення, оскільки не хоче, щоб ті хвилювалися.

Я намагаюсь не говорити з ними багато про війну, бо вони дуже переживають. Нам може здаватися, що діти не сприймають це — але насправді вони хвилюються. Коли не бачу їх — хочу побачити якнайшвидше. Коли нарешті зустрічаємось — мені так добре з ними, що хочеться повернути їх у Київ,

– поділилася зіркова мама.

Вона також додала: "Сумно, що я пропускаю важливі моменти з їхнього життя". Водночас наголосила, що це стимулює працювати її ще більше та боротися, аби хлопці якомога швидше змогли повернутися в Україну.

Що відомо про особисте життя Джамали: головне

Тривалий час артистка приховувала стосунки зі своїм теперішнім чоловіком Бекіром. На всі питання допитливих журналістів відповідала, що її коханий – кримський татарин і економіст, а познайомились вони на спільній вечірці.

Уперше Джамала та Бекір з'явилися на публіці у 2016 році.

Офіційний шлюб пара оформила у квітні 2017 року.

За декілька місяців після одруження стало відомо, що артистка очікує первістка. І вже за місяць до першої річниці шлюбу народився хлопчик Емір-Рахман. У 2020 році родина Джамали поповнилася – співачка народила другого сина Селіма-Гірая.

Як розповідала співачка, Бекір став її підтримкою та опорою у творчій діяльності. Він допомагає з організацією концертів та усією координацією. Покладається вона на нього й у вихованні дітей, особливо після 24 лютого 2022 року.