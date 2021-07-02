Дядя Жора показав архівні фото з весілля: яким шоумен був 20 років тому

Популярний український шоумен Дядя Жора святкує 20-ту річницю шлюбу. Чоловік оприлюднив архівні фото з весілля, а також влаштував грандіозне свято. Він разом із дружиною вдруге обмінялися обітницями та відчули ці неймовірні емоції.

Серед знаменитостей є традиція у річницю весілля влаштовувати гучне свято. Дядя Жора та його кохана Наталія Мичковська вирішили долучитися до неї через 20 років після шлюбу.

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Весілля Дяді Жори та Наталії Мичковської

В особливий день шоумен оприлюднив серію архівних світлин, де показав, яким був у день весілля. Чоловік разом із коханою позував у весільних вбраннях. На обличчях зіркового чоловіка та його обраниці сяяли усмішки. Вони обоє чекали на цей момент, який нарешті став реальністю.

Дякую тобі за наших дітей і за те, що робить мене щасливим! Люблю тебе, люблю вас! Сьогодні ми повторимо це свято! Дуже хочеться повторити ті емоції, які ми відчували 20 років тому, коли вирішили створити сім'ю!

– написав під фото Дядя Жора.



Весілля Дяді Жори та Наталії Мичковської / Фото з інстаграму Дяді Жори



Весілля Дяді Жори та Наталії Мичковської / Фото з інстаграму Дяді Жори



Весілля Дяді Жори та Наталії Мичковської / Фото з інстаграму Дяді Жори



Весілля Дяді Жори та Наталії Мичковської / Фото з інстаграму Дяді Жори

Святкування 20-ої річниці весілля

З нагоди ювілею знаменита пара влаштувала свято. Спершу подружжя відправилося у політ над Києвом на вертольоті, а згодом організувало вечірку в одному зі столичних закладів. Гостей було не багато. На святкуванні зібралися діти, найближчі друзі та рідні закоханих.