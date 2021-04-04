Дядя Жора переніс операцію на серці: відео з лікарняної палати

Відомий український шоумен Дядя Жора повідомив про своє самопочуття після операції. Він зізнався, що скоро випишеться з лікарні.

45-річний український комік та шоумен Дядя Жора (справжнє ім'я – Вадим Мичковський) переніс операцію на серці. Про це він повідомив у відео, яке опублікував на особистій сторінці.

До слова Через передозування наркотиками: відомий репер DMX у критичному стані

Самопочуття Дяді Жори

Шоумен зняв ролик у лікарняній палаті, де розповів про свій стан. Дядя Жора зізнався, що отримує багато запитань стосовно того, що з ним сталося. Чоловік поділився, що все було планово, він переніс операцію на серці.

У мене все добре. Наразі вже відходжу, все минуло, все чудово,

– поділився Дядя Жора.

Гуморист також розповів, що отримав величезну кількість повідомлень від прихильників з добрими словами та підтримкою. Він подякував фанам за таку активність та щирість. Деталі Вадим розповість згодом.

Зазначимо, весною минулого року Дядя Жора опинився у лікарні. Тоді йому діагностували інсульт. Причиною могла бути перенапруженість та стрес через велику кількість роботи. Зранку шоумен відчув сильний головний біль та роздвоєння в очах. Але він не надав значення першим симптомам. Вже наприкінці дня чоловік звернувся до лікаря.

У коментарях шанувальники Дяді Жори, а також багато зіркових колег, зокрема Оля Цибульська, Юрій Горбунов, побажали комікові здоров'я та якнайшвидшого одужання: