Двоє братів – два настрої: Святослав Вакарчук показав рідкісне сімейне фото у вишиванках

Український співак Святослав Вакарчук оберігає особисте життя від спалахів камер, проте у День вишиванки, який українці відзначали 19 травня, став хорошою причиною показати рідню. Відтак, артист сфотографувався зі своїм молодшим братом Олегом.

Святковим та промовистим фото Вакарчук поділився у своєму інстаграмі днем раніше. На ньому він постав з Олегом у красивих білих вишиванкам з червоним вишиттям. Чоловіки разом стояли на проспекті Дмитра Яворницького у Дніпрі.

До слова "У наших серцях вишита Україна": як зірки вітають з Днем вишиванки

Привіт вам з Дніпра! Двоє братів. Два настрої. Дві вишиванки. Один генокод,

– урочисто підписав фото Вакарчук.

І справді, два настрої – Святослав щиро усміхається на камеру, водночас як Олег стояв суворо та насторожено. Втім, харизму обох братів шанувальники відзначили однаково.



Святослав Вакарчук з братом Олегом / Фото з інстаграму співака

Приємним коментарем відзначилась племінниця Святослава – Марічка Вакарчук, яка написала: "Які ж гарні чоловіки у нас в сім'ї" і опублікувала фото у своїх інстаграм-сторіз.



Реакція племінниці Вакарчука на фото дядька і тата / Фото з інстаграм-сторіз Марічки

Реакція мережі

"Ви класні обидва! Вишиванка – то наш матеріальний і духовний скарб, два в одному";

"Червоне, то любов, а чорне – то журба. Хлопці, ви любов";

"Гарні українці! Вишиванки суперові";

"Які красені! Бережіть себе та будьте здорові!";

"Ох, які ж браві хлопці";

"Ух ти! Брат такий же гарний".

Раніше Святослав Вакарчук показував свого брата на Різдво у 2022 році, яке святкував у колі Олега та мами Світлани у Львові. Вони зібрались у родинному помешканні, щоправда, без батька Івана – він помер у 2020 році на початку пандемії коронавірусу.



Сім'я Вакарчуків / Фото з інстаграму виконавця

Зазначимо, що на наступний день після Дня вишиванки стало відомо в одному з українських видань, що Святослав Вакарчук готується вдруге стати батьком. Його кохану – Євгенію Яцуту, яка вже народила йому сина Івана торік, знову готується до пологів. Її побачили з округлим животом на Каннському фестивалі.