Два найгірші роки мого життя, – Валерій Харчишин про авторське право в Україні

Український співак, лідер гурту "Друга ріка" Валерій Харчишин прокоментував ситуацію, яка склалася навколо Закону про авторське право. Чоловік зазначив, що попередні 2 роки були найгіршими в його житті.

Валерій Харчишин вже 2 роки є головою "Українського агентства з авторських та суміжних прав". Увесь цей час в нього відбуваються постійні перемовини про акредитації різних організацій щодо збору роялті в музичній індустрії.

До теми Закон про авторське право: у чому звинувачують Руслану та яка її реакція

Валерій Харчишин про Закон про авторське право

За словами Харчишина, організацію, яку він очолює, намагаються дискредитувати. Він знову згадав про Руслану, яку чимало українських артистів звинувачують у сприянні реалізації інтересів групи організацій колективного управління, що належать її другові Олегу Долінському.

Харчишин вважає, що Руслана десятки років лобіювала інтереси людей, які збирали роялті на українському ринку. Поки уряд не акредитовуватиме організації, які можуть збирати роялті, то ці організації можуть самостійно домовлятися з мовниками, організаторами концертів, фестивалів про виплати.

Я постійно живу в перемовинах про акредитацію. Це 2 найгірші роки мого життя, театр абсурду і дежавю. Ми постійно про щось говоримо, домовляємося,

– прокоментував музикант.

Валерій Харчишин сподівається, що до травня все-таки уряд проведе акредитацію організації. А наразі він разом із командою будуватиме прозору систему, якої раніше не було: "Ми починаємо з нуля. Не було автоматизованої системи ідентифікації творів в кафе, барах, ресторанах. Ми це запровадимо. Вже в діалозі з Мінцифри та Мінкультом, певними чиновниками Міністерства економіки. Говоримо про діджиталізацію, щоб уникнути людського впливу на збір, розподіл і виплату роялті.

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