Дуже близька мені людина, – Вакарчук зізнався, кому присвятив концерт у Львові

Безкоштовний концерт Океану Ельзи у Львові. Гурт виступив спеціально з нагоди 360-річчя університету імені Івана Франка. Зробити такий подарунок – ідея Святослава Вакарчука.

Як розповів музикант, він звернувся до керівництва університету, вони підтримали. Згодом ініціативу фінансово підтримали також успішні та впливові випускники університету.

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"Я потім поговорив з музикантами групи "Океан Ельзи", всі сказали, що просто безкоштовно для львів'ян зроблять це свято", – додав Вакарчук.

Кому Вакарчук присвятив концерт

Святослав Вакарчук присвятив концерт ще й пам'яті свого батька. Адже Іван Вакарчук був ректором Франкового університету більше ніж 20 років.

Тато був для мене не тільки татом, він був для мене дуже близьким другом, особливо останні років 10 – 15. Безумовно мені його дуже не вистачає. Десь його теплого і мудрого слова, десь підтримки,

– пояснив Святослав Вакарчук.

Як зауважив музикант, Іван Вакарчук зробив багато хорошого. "Я пишаюся тим, що в мене такий батько і хочеться, щоб його пам'ять якомога довше жила серед львів'ян і серед українців", – додав він.



Гурт провів концерт просто неба / Фото з інстаграму "Океану Ельзи"

Як львів'яни могли потрапити на концерт

Щоб потрапити на концерт, відвідувачі повинні були бути у масках і обов'язково показати сертифікат вакцинації чи негативний тест на COVID-19. Лабораторію з експрес-дослідження облаштували перед входом у концертну зону.

Крім того, для невакцинованих від коронавірусу фанатів облаштували мобільний пункт щеплень. Тож усі охочі поєднали корисне з приємним.

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Концерт "Океану Ельзи" у Львові

Попри дощ, людей перед Франковим університетом зібралося чимало. Розпочався концерт піснею "Там, де нас нема".



На концерт прийшли тисячі слухачів / Фото з інстаграму "Океану Ельзи"

Пісня за піснею, розмови, гучні оплески, підспівування та танці – у такій дружній і, попри погоду, все ж теплій атмосфері концерт пройшов і для фанатів, і для артистів.

"Океан Ельзи" провів безкоштовний концерт просто неба: дивіться сюжет 24 каналу