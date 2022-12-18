"Суперзірка з минулого": Дурнєв прокоментував сварку з Єфросиніною і знову підколов її

Ще влітку минулого року Олексій Дурнєв образив Машу Єфросиніну – назвав "суперзіркою з минулого" та відмовив в інтерв'ю. Після цього стосунки в них напружені. Раміні Есхакзай блогер пояснив, як так вийшло, і навіщо принизив ведучу.

Олексій Дурнєв каже, що не спеціально "попустив" Машу Єфросиніну у своєму інстаграмі. Він нібито просто влучно підмітив, що ведуча, яка на телебаченні понад 20 років, намагається повернутися на олімп.

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Дурнєв знову "підколов" Єфросиніну

У мене не було конкретної мети працювати по Маші. У мене є така суперздібність, дуже влучно щось підмітити. Вона сама запам'ятала цей вислів, повторювала його кілька разів: "Ну так, я ж суперзірка з минулого". Сама розуміє це,

– з усмішкою заявив Дурнєв.

Нагадаємо, на запитання підписників "Підете на інтерв'ю до Маші Єфросиніної" блогер відповів: "Скоріш за все, що ні. Маша не може зрозуміти – вона суперзірка з минулого чи інтерв'юєр". Ведуча не оминула цю "підколку" увагою – вказала, що Дурнєв поводиться "не по-чоловічому, не по-пацанськи".

"Я добу намагаюся зрозуміти, навіщо так принижувати. Це якось низько, Льоша", – сказала Маша Єфросиніна в інстаграм-сторіс.

До речі, вона не єдина зірка, ображена на гострі жарти Дурнєва. Леся Нікітюк емоційно реагувала на слова блогера, що дівчата, вище 180 сантиметрів, можуть "працювати тільки на залізниці". На думку ведучої, Олексій "перейшов усі межі".