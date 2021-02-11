Дуа Ліпа засвітила сідниці у велюровому боді: еротичне фото

Знаменита британська співачка Дуа Ліпа не соромиться демонструвати оголені частини тіла у відвертому одязі. Вона поділилась еротичним фото, де засвітила сідниці.

Відома британська співачка Дуа Ліпа оприлюднила нове відверте фото. Вона розбурхала уяву шанувальників і набрала майже 4 мільйони вподобань.

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Дуа Ліпа засвітила сідниці

Виконавиця еротично позувала перед об'єктивом на світлому тлі. Вона вдягнула чорні колготки та темно-синє велюрове боді з чорними вставками і торочками на довгий рукав. Такий одяг дозволив зірці похизуватися пишними сідницями та апетитними стегнами.

Вбрання Дуа Ліпа поєднала з довгими чорними чоботами з масивною залізною вставкою з камінцями та на високих підборах, що додавало аутфіту зухвалості.

Чорне волосся співачка ідеально вирівняла та розпустила. На обличчі вона зробила розкішний макіяж, що завершив сексуальний образ. Дуа Ліпа нафарбувала очі червоними тінями, а губи підкреслила темно-бордовою помадою.



Дуа Ліпа / Фото з інстаграму Дуа Ліпи