Кохання у повітрі: Дуа Ліпа оприлюднила романтичні фото з братом Белли та Джіджі Хадід

Британська виконавиця Дуа Ліпа не тямить себе із щастя, перебуваючи разом з коханим Анваром Хадідом. Пара рідко тішить публіку спільними фото, тому нові знімки спричинили ажіотаж в мережі.
Закохані Дуа Ліпа та Анвар Хадід
На романтичних фото можна побачити, що Дуа Ліпа та її коханий Анвар Хадід відпочивають в компанії друзів у Лондоні. Вони сидять у кафе та насолоджуються напоями і десертами. Варто додати, що днями у Великій Британії послабили карантинні обмеження, тому всі британці чкурнули на посиденьки у ресторани.
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Дуа Ліпа та її коханий на знімках цілуються, обіймаються та демонструють схожі образи з геометричними лініями.
Для перегляду всіх кадрів гортайте праворуч:
Пара виглядає неймовірно щасливою, що теж відзначили їхні прихильники:
- "Мої крихітки";
- "Сім'я";
- "Люблю вас!";
- "Ви виглядаєте неперевершено";
- "Такі солодкі";
- "Милі".
Варто додати, що свій коментар залишила на сторінці Дуа Ліпи матуся Анвара – Йоланда Хадід: "Люблю вас".
Що відомо про роман Дуа Ліпи та Анвара Хадіда?
- Перші чутки про роман пари з'явились у червні 2019 року. Спочатку папараці побачили їх на вечірці в Анвара з нагоди його дня народження.
- Вже через тиждень вони разом побували на музичному фестивалі British Summer Time, який щороку проходить у Лондоні.
- Відтоді пара часто з'являється разом на прогулянках та демонструє почуття у соціальних мережах.
- Наприкінці 2020 року Дуа Ліпа святкувала Різдво разом із сім'єю Анвара у США.