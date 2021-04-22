Кохання у повітрі: Дуа Ліпа оприлюднила романтичні фото з братом Белли та Джіджі Хадід

Британська виконавиця Дуа Ліпа не тямить себе із щастя, перебуваючи разом з коханим Анваром Хадідом. Пара рідко тішить публіку спільними фото, тому нові знімки спричинили ажіотаж в мережі.

Закохані Дуа Ліпа та Анвар Хадід

На романтичних фото можна побачити, що Дуа Ліпа та її коханий Анвар Хадід відпочивають в компанії друзів у Лондоні. Вони сидять у кафе та насолоджуються напоями і десертами. Варто додати, що днями у Великій Британії послабили карантинні обмеження, тому всі британці чкурнули на посиденьки у ресторани.

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Дуа Ліпа та її коханий на знімках цілуються, обіймаються та демонструють схожі образи з геометричними лініями.

Для перегляду всіх кадрів гортайте праворуч:

Пара виглядає неймовірно щасливою, що теж відзначили їхні прихильники:

"Мої крихітки";

"Сім'я";

"Люблю вас!";

"Ви виглядаєте неперевершено";

"Такі солодкі";

"Милі".

Варто додати, що свій коментар залишила на сторінці Дуа Ліпи матуся Анвара – Йоланда Хадід: "Люблю вас".

Що відомо про роман Дуа Ліпи та Анвара Хадіда?