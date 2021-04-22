Влюбленные Дуа Липа и Анвар Хадид

На романтических фото можно увидеть, что Дуа Липа и ее любимый Анвар Хадид отдыхают в компании друзей в Лондоне. Они сидят в кафе и наслаждаются напитками и десертами. Стоит добавить, что на днях в Великобритании ослабили карантинные ограничения, поэтому все британцы отправились на посиделки в ресторанах.

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Дуа Липа и ее возлюбленный на снимках целуются, обнимаются и демонстрируют схожие образы с геометрическими линиями.

Для просмотра всех кадров листайте вправо:

Пара выглядит невероятно счастливой, что также отметили их поклонники:

"Мои крохи";

"Семья";

"Люблю вас!";

"Вы выглядите непревзойденно";

"Такие сладкие";

"Милые".

Стоит добавить, что свой комментарий оставила на странице Дуа Липы мама Анвара – Йоланда Хадид: "Люблю вас".

Что известно о романе Дуа Липы и Анвара Хадида?