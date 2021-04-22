Влюбленные Дуа Липа и Анвар Хадид
На романтических фото можно увидеть, что Дуа Липа и ее любимый Анвар Хадид отдыхают в компании друзей в Лондоне. Они сидят в кафе и наслаждаются напитками и десертами. Стоит добавить, что на днях в Великобритании ослабили карантинные ограничения, поэтому все британцы отправились на посиделки в ресторанах.
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Дуа Липа и ее возлюбленный на снимках целуются, обнимаются и демонстрируют схожие образы с геометрическими линиями.
Для просмотра всех кадров листайте вправо:
Пара выглядит невероятно счастливой, что также отметили их поклонники:
- "Мои крохи";
- "Семья";
- "Люблю вас!";
- "Вы выглядите непревзойденно";
- "Такие сладкие";
- "Милые".
Стоит добавить, что свой комментарий оставила на странице Дуа Липы мама Анвара – Йоланда Хадид: "Люблю вас".
Что известно о романе Дуа Липы и Анвара Хадида?
- Первые слухи о романе пары появились в июне 2019 года. Сначала папарацци увидели их на вечеринке у Анвара по случаю его дня рождения.
- Уже через неделю они вместе побывали на музыкальном фестивале British Summer Time, который ежегодно проходит в Лондоне.
- С тех пор пара часто появляется вместе на прогулках и демонстрирует чувства в социальных сетях.
- В конце 2020 года Дуа Липа праздновала Рождество вместе с семьей Анвара в США.