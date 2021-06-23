Пощастило любити тебе, – Дуа Ліпа чуттєво привітала бойфренда з днем народження

Успішна британська виконавиця Дуа Ліпа зворушливо привітала брата Джіджі та Белли Хадід Анвара з днем народження. Вона показала романтичні спільні фото пари.

Брат моделей Джіджі та Белли Хадід Анвар 22 червня відсвяткував 22-річчя. Він отримав безліч привітань з днем народження, зокрема, від коханої дівчини Дуа Ліпи.

Варто знати Хлої Кардашян знову розійшлась з Трістаном Томпсоном після чергової зради, – ЗМІ

Дуа Ліпа привітала Анвара Хадіда

Британська виконавиця присвятила бойфренду зворушливий допис. У ньому зірка пригадала домашнього улюбленця Декстера. Пара взяла цього цуценя з притулку.

З днем народження, крихітко. Ще одне коло навколо сонця. Ти робиш мій світ набагато кращим! Мені пощастило любити тебе і бути коханою тобою. Декстеру теж дуже пощастило, і він любить тебе дуже сильно!

– написала Дуа Ліпа.

Співачка опублікувала романтичні, а подекуди кумедні фото з Анваром. На кадрах пара завжди усміхнена та в міцних обіймах.

Для перегляду усіх фото гортайте праворуч:

Зазначимо, що свого брата з днем народження привітала й сестра Белла. Вона поділилась архівними фото.

"З днем народження мою улюблену людину на планеті. Мій захисник! Мій духовний воїн і близнюк. Я така горда бути твоєю сестрою. Любов, пристрасть і творчі здібності, які ти вкладаєш в будь-що, що робиш, надихають мене. Я хотіла б бути з тобою сьогодні. Моє серце розривається на шматки. Я знаю, що у тебе буде найкращий день народження, і я так пишаюся тобою! Найкращий хлопець, найкращий стиль, найкращий мозок, найкраще серце", – написала модель.

Для перегляду усіх фото гортайте праворуч: