У ДТП загинув музикант Артем Язловецький: дружина та діти потрапили до лікарні

У Кіровоградській області сталась ДТП: на автівку українського музиканта Артема Язловецького наїхав джип. Музикант помер на місці, його дружина та діти потрапили до лікарні.

Вночі у вівторок, 9 лютого, на Кіровоградщині сталась ДТП. Внаслідок помер український музикант Артем Язловецький. Йому було 29 років.

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У ДТП загинув Артем Язловецький

Аварія сталась на трасі Кропивницький – Кривий Ріг. Музикант їхав автівкою із дружиною та 2 дітьми. На зустрічну смугу на великій швидкості вилетів джип BMW на єврономерах, що хотів обігнати "Ниву". Але водій не впорався з керуванням, тому врізався в "Славуту" Язловецького і зніс легковик.

За словами вчителя музики Артема Олександра Котова, чоловік весь удар взяв на себе. Музикант помер на місці. Його тіло довелось вирізати з пошкодженого автомобіля. Дружина сиділа на передньому сидінні, ремінь безпеки практично врізався в тіло. Вона потрапила до реанімації, 2 хлопчики-близнюки також отримали пошкодження й перебувають в лікарні.

Ремінь залишив сильний слід на її тілі. У неї пошкоджені внутрішні органи, відбувся внутрішній крововилив. Лікарі 9 лютого проводили операцію до 12 години ночі. Зараз їй шукаємо донорів, тому що вона втратила до 4 літрів крові. У Насті рідкісна група – 1-ша негативна,

– розповів Олександр Котов.

Котов також поділився, що водій джипа та ті, хто були з ним, не підійшли, щоб вибачитися перед родичами Артема, які прибули після аварії. Коли ж їм сказали про це, то чоловіки відповіли, що ні в чому не винні.



Тіло музиканта вирізали з авто / Фото ДСНС Кіровоградської області

Коли ховатимуть Артема Язловецького

Зараз за життя дружини музиканта борються лікарі. У четвер, 10 лютого, мали поховати Артема Язловецького. Втрату хлопця важко переживають у Долинській музичній школі. Там він спочатку навчався, а згодом викладав. Поки що, уроки перенесли.

"Артем вчився в нашій школі, тут викладає і його мама Лариса Кашталян, вона піаністка. Артем був єдиним сином у родині. Розумний, перспективний і талановитий хлопець, він з дитинства в нашій школі, ми всі його добре знаємо. Ми збирали гроші для порятунку Насті, дружини Артема. Всі вони зараз пішли на першу операцію. Але їй потрібна ще одна, у неї багато переломів", – поділилась директорка школи Марія Бєлова.

Що відомо про Артема Язловецького

Хлопець вчився в музичній школі, його мама спочатку хотіла, щоб син став піаністом. Але йому не вдавалося, тому Олександр Котов запропонував їй, щоб Артем вчився в нього на трубача. Після школи він вступив до музичного училища, згодом до консерваторії. Його вчитель зазначає, що Язловецький був дуже талановитим.

З майбутньою дружиною Анастасією Артем познайомився кілька років тому. Він працював у Китаї в духовому оркестрі близько року й листувався з дівчиною, а після повернення на батьківщину, одружився. В подружжя народилося 3 дітей: донька Злата та хлопці-близнюки Ілля та Кирило. Їх перевели з реанімації до звичайної палати.



Артем Язловецький з дружиною / Фото з його фейсбуку