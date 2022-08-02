Дружина Юрія Ткача показала, як з донькою збирала гроші на ЗСУ: милі відео

Поки актор і гуморист Юрій Ткач виступає з благодійними концертами, його дружина також не сидить, склавши руки. Разом з донькою вона організувала ярмарок.

Дружина актора та гумориста Юрія Ткача Вікторія вирішила оригінально підтримати ЗСУ. Вона влаштувала благодійний ярмарок.

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Дружина Юрія Ткача збирала гроші на ЗСУ

На невеликому ярмарку Вікторія Ткач разом з донькою та її подругою продавала фрукти та освіжаючий напій. Захід тривав дві години, але навіть за цей час зіркова дружина зібрала 7600 гривень.

Кожного дня я кажу "дякую, Боже, що я українка". Дякую кожному, хто нас підтримав, хто прийшов, хто посміхнувся. Дівчата щасливі, що долучились до допомоги для наших ЗСУ! За дві години дівчатам вдалось зібрати 7600 гривень!

– розповіла Вікторія.

"Обіймаю кожного душею. Передали ці гроші до фонду, якому довіряємо! І навіть його назва говорить сама за себе – "Перемога". З Україною в серці. Разом до перемоги. P.S. А ще Лізі сказала, що обов’язково продовжить в Києві! Так що Київ, до зустрічі у парку Перемоги".

Вікторія Ткач показала відео з ярмарку з донькою Лізою:

У коментарях шанувальники захоплюються Вікторією та її донечкою, адже кожен спосіб допомогти ЗСУ приносить користь.