Дружина Євгена Кота прийшла на "Україна має талант": зворушлива реакція танцівника

Переможець "Танців з зірками" Євген Кот опинився в складі журі на "Україна має талант". Наприкінці телекастингів спробувати свої сили на проєкті прийшла дружина танцівника – чотириразова чемпіонка світу по танцях на пілоні.

Як видно з інстаграм-сторіс Євгена Кота, він не оцінював виступ дружини Наталії, а підтримував її за лаштунками разом з ведучим "Україна має талант" Григорієм Решетником. Коли ж Ксенія Мішина, Сергій Притула та Ольга Харлан оголошували вердикт танцівниці, зірковий чоловік з'явився поряд з нею, а тоді на руках відніс її за сцену.

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Невідомо, чи пройшла Наталія Татаринцева у наступний етап, однак зізналась – страшенно нервувала, як ніколи за 26 років виступів.

Вперше за 11 років в pole dance я так нервувала, виходячи на сцену. Бо вперше танцювала на головній сцені талантів країни, ще й перед своїм чоловіком, який є моїм критиком і підтримкою водночас,

– поділилась дружина Кота.

Ба більше, Наталія вперше за 11 років у pole dance не приховувала своїх емоцій за образом сталевої спортивної леді. Відтак, від чуттєвого номера вона розплакалась і довела до сліз глядачів, друзів і навіть суддів шоу "Україна має талант".

"Моя талановита дружина", – прокоментував Євген Кот в інстаграм-сторіс.

Текст публікації Наталії Татаринцевої:

Вперше за 11 років в pole dance я так нервувала, виходячи на сцену. Я більше скажу, такі емоції я відчувала вперше за 26 років досвіду виступів взагалі.

Чому? Тому що я чуттєва і за своїм досвідом ховаю багато тонких емоцій. Вчора я не змогла жодну з них приховати за образом сталевої, спортивної леді. Бо вперше танцювала на головній сцені талантів країни, ще й перед своїм чоловіком, який є моїм критиком і підтримкою водночас! Всі, хто був в залі під час виступу, змогли відчути мене без слів. Я була задоволена тим, що побачила сльози на очах моїх друзів, глядачів, команди й суддів УМТ. Я й сама їх не стримала.

Це було класно! Дякую "Україна має талант" за можливість! Зовсім скоро, а саме восени, ви зможете побачити все у монтажі.