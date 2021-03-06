Дружина Володимира Остапчука похизувалась сідницями у відвертій сукні

Український шоумен Володимир Остапчук нещодавно повернувся з Мальдівів, де відпочивав з дружиною. Христина Горняк однаково публікує спекотні фото з відпустки.

Дружина Володимира Остапчука Христина Горняк оприлюднила нові фото на своїй сторінці. Вона поділилась кадрами з відпочинку на Мальдівах.

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Христина Горняк похизувалась формами

Перед камерою нотаріусиня постала на тлі пальм і піску. На її обличчі помітна щира усмішка – схоже, подружжя по-справжньому насолоджувалось відпочинком у теплих краях. Для нових фото Христина Горняк приміряла напів прозору білосніжну сукню на тонких бретелях. Вона вдало підкреслювала тонку талію й апетитні сідниці. Спокуслива поза додавала фото особливої перчинки.

Дружина українського шоумена накинула зверху рожеву сорочку, що додала образу ніжності. Таокж аутфіт доповнила велика кількість аксесуарів: масивні браслети на руках та нозі, а також сережки-кільця з перлин у вухах.

Христина Горняк зібрала волосся у низький пучок для зручності. Вона завершила look легким макіяжем. Нотаріусиня підкреслила очі чорними довгими стрілками й нафарбувала губи нюдовою помадою.



​Христина Горняк / Фото з інстаграму Христини Горняк



Христина Горняк / Фото з інстаграму Христини Горняк

Відпустка подружжя Остапчуків на Мальдівах