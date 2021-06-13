Дружина Володимира Остапчука поділилася рідкісним фото з коханим

Знамените подружжя Володимира Остапчука та Христини Горняк поділилося з прихильниками новим фото. Закохані насолоджувалися теплим літнім днем в ефектних образах.

Христина Горняк рідко поширює в мережі світлини з коханим. Пара інколи дає телевізійні інтерв'ю, однак таємниці сімейного життя тримає якомога далі від сторонніх очей.

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Оскільки спільні знімки Христини та Володимира можна рідко побачити, то кожен із них активно обговорюють прихильники зіркової пари.

Нове фото Остапчука та Горняк

Христина поділилася фотографією, на якій зображена, вилізши на спину чоловікові. Горняк постала перед камерою в білому топі та бежевих вкорочених штанах. Красуня поєднала таке вбрання з коричневими босоніжками на підборах і похизувалася яскравим педикюром червоного кольору.

Серед аксесуарів ефектний look Христини довершували стильний коричневий капелюх, годинник і сонцезахисні окуляри. Волосся вона вклала у легкі хвилі, а на обличчі зробила повсякденний макіяж у нюдових відтінках.

Володимир позував на спільному фото з обраницею в джинсах, білій футболці та соротці з квітковим принтом. Також довершив літній образ окулярами.



Закохані Христина Горняк і Володимир Остапчук / Фото з інстаграму Христини Горняк

У підписі до фото Горняк вкотре зізналася, що щаслива з чоловіком. А у коментарях підписники зіркової дружини залишають на адресу Христини та Володимира багато приємних слів.