Дружина Володимира Остапчука поділилась деталями операції

У понеділок, 6 вересня, дружині Володимира Остапчука зробили операцію. За словами Христини, хірургічне втручання було заплановане, а вона нібито швидко прийшла до тями. Деталі дізнавайтеся нижче.

Попри шалену цікавість фоловерів і сотні запитань у директі Христина Горняк так і не розкрила причину, через яку лягла на операційний стіл. Свій діагноз вона вирішила залишити в таємниці.

Важливо Дружині Володимира Остапчука зробили операцію: як вона почувається

"Дуже багато запитань, яка саме операція в мене і що сталось. Складно, звичайно, тримати щось у секреті, коли ведеш відкриту сторінку, але я все-таки спробую", – написала дружина Остапчука в інстаграм-сторіс.

Однак блогерка спростувала чутки, що перенесла пластичну операцію. У жартівливій формі вона заявила, що не збільшувала груди, не видаляла ребра й не мала процедури ЕКО – штучного запліднення.

У мене на животі багато швів. Вирішила, якщо я вже буду спати, буду без свідомості – можна різати все. Я видалила дуже багато родимок на животі,

– це єдине, що розповіла Христина Горняк.

Христина Горняк про операцію / Фото з інстаграм-сторіс блогерки

Судячи з усього, хірургічне втручання не було складним. Після операції та комбінованого наркозу Христина Горняк швидко прийшла в себе: