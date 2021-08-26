Дружина Володимира Остапчука оприлюднила нове фото зі Львова

Телеведучий і шоумен Володимир Остапчук разом з дружиною Христиною Горняк вихідні провів у Львові. Дівчина опублікувала нове атмосферне фото, яке зробила в одному з львівських закладів.

На День Незалежності Христина Горняк і Володимир Остапчук вирішили поїхати до Львова, де святкових заходів було не менше, ніж у столиці.

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Христина Горняк у Львові

У місті Лева закохані відвідали чимало закладів, де поласували смачною їжею. Христина сфотографувалася в одному з атмосферних місць історичного центру Львова.

Горняк позувала, сидячи на дивані з колоритним принтом. Вона постала перед камерою в джинсах, білій футболці та коричневому піджаку. На плечі накинула светр, який додав образові стилю та затишку.

Волосся зіркова дружина зібрала ззаду, а на обличчі зробила легкий макіяж у натуральних відтінках. Серед прикрас її аутфіт довершили лаконічна підвіска та сережки. У руці Христина тримала чашку ароматного чаю.



Христина Горняк у Львові / Фото з інстаграму Христини Горняк