Дружина Влада Ями привітала чоловіка з річницею шлюбу та показала архівні фото з весілля

Український танцівник Влад Яма та його дружина Лілія святкують річницю весілля. З нагоди свята жінка привітала коханого та поділилась з фанами архівними фото з церемонії.

Подружжя українського танцівника Влада Ями є одним з найміцнішим в українському шоу-бізнесі. 21 вересня суддя шоу "Танці з зірками" разом з дружиною Лілією святкує річницю шлюбу.

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Архівні фото весілля Влада Ями

Першою в соціальних мережах з річницею привітала дружина танцівника. Вона присвятила хореографу зворушливий допис. Подружжя вже 7 років живе у шлюбі.

7 років польоту… У цей день рівно 7 років тому ми дали клятви одне одному. Здається, що це було вчора,

– поділилась Лілія.

Зіркова дружина пригадала важливий для пари день. Вона наголосила, що він насправді був незабутнім і неповторнім. Попри те, що погода була дощовою та похмурою, а Влад поранився, церемонія пройшла якнайкраще.

Лілія Яма поділилась з прихильниками архівними фото з весілля. Пара не змогла не станцювати у цей день, а тому навіть змінили образи.



Весілля Влада і Лілії Ями / Фото з інстаграму Лілії Ями



Весілля Влада і Лілії Ями / Фото з інстаграму Лілії Ями

Стосунки Влада і Лілії Ями

Пара познайомилась у серпні 2009 року на танцювальному майданчику. Тоді хореограф святкував день народження: Лілія привітала його та провела майже всю ніч у клубі. Влад провів дівчину додому – так почався їхній роман.

Через 2 роки після початку стосунків у закоханих розпочалась криза. Влад і Лілія вирішили взяти паузу. Але згодом танцівник пошкодував про таке рішення й вирішив повернути кохану.

Через 5 років після цього хореограф освідчився Лілії. За його словами, він довго вагався, бо спершу вважав, що не повинен одружуватися, а потім думав, що це неважливо.

У 2014 році закохані все-таки зіграли весілля.

Текст публікації Лілії Ями

7 років польоту...

У цей день рівно 7 років тому ми дали клятви одне одному. Здається, що це було вчора.

Пам'ятаю цей день. Цей сильний дощ і бурю (хоча я собі уявляла сонячний день), як ти розсік собі лоба об багажник. Ну ви зрозуміли, день був незабутнім і неповторним.

Спасибі, коханий, за все! Люблю…