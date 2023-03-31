Дружина Віктора Павліка чесно зізналась, чи важко їй з чоловіком через 28-річну різницю у віці

Подружжя Віктора Павліка та Катерини Реп'яхової часто критикували через велику різницю у віці. Блогерка зізналась, чи заважає це будувати хорошу сім'ю.

Між музикантом Віктором Павліком та його дружиною-блогеркою – 28 років різниці. Це зацікавило фанів Катерини Реп'яхової, тож вона відповіла на запитання в інстаграм-сторіз.

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Чи заважає парі різниця у віці

Дружина Віктора Павліка відповіла, що різниця у віці зовсім не заважає будувати щасливий шлюб. Головне, що вона знайшла свою людину.

Не важко. Знайти свою людину – велике щастя. Я щаслива зі своїм чоловіком. У нас немає питань у житті, де б заважала наша різниця у віці,

– поділилась Катя.



Катя Реп'яхова про шлюб з Павліком / Фото з інстаграм-сторіз

Блогерка також відповіла, що планує святкування весілля. Воно відбудеться вже після перемоги.



Катя Реп'яхова про шлюб з Павліком / Фото з інстаграм-сторіз