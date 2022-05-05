Дружина Віктора Павліка зізналась, коли повернеться до України з Ізраїлю

Дружина музиканта Віктора Павліка вже близько місяця перебуває у сестри в Ізраїлі. Вона зізналась, коли повернеться до чоловіка.

Віктор Павлік і Катерина Реп'яхова надовго не розлучались, тож дружина музиканта вже планує від'їзд додому. Вона розповіла, коли повернеться до України.

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Коли Катя Реп'яхова повернеться в Україну

Дружина Віктора Павліка розповіла, що гостює в сестри, яка живе в Ізраїлі 9 років.

Зараз я з сином і мамою в гостях у рідної сестри. Сестра живе в Ізраїлі вже 9 років. Я все життя розмовляла російською, але під час війни перейшла на українську, за власним бажанням, а не тому що мене просили підписники,

– поділилась Катерина.

Вона зізналась, що повернеться до України у травні. Однак, ймовірно, вони ще не житимуть в Києві: "Наш тато, звісно, залишився в Україні. І займається тим, заради чого він живе. Він підтримує дух наших захисників, волонтерів, переселенців. В травні ми повертаємось в Україну, але швидше за все, не в Київ".

, що нещодавно співачка MamaRika не витримала розлуки з чоловіком та повернулась в Україну

Катя Реп'яхова додала, що вона вивчає правопис української мови, просування в інстаграмі та щоденно займається спортом.

"Мені дуже важливо не жити з синдромом відкладеного життя. В житті можливо все. Так і ми навчимося жити з неадекватними сусідами. Ізраїльтяни віддали велику ціну за свою незалежність. Колись на цих землях була пустеля, а зараз Тель-Авів – найдорожче місто у світі. Я все це до того, що вірте в наше світле майбутнє! Ми будемо ще кращими! Ми маємо все це пройти, задля нашого майбутнього і заради наших наступних поколінь", – підсумувала зіркова дружина.



Катерина Реп'яхова з сином / Фото з інстаграму Катерини Реп'яхової