Дружина Віктора Павліка захопила новим фото з маленьким сином

Дружина українського музиканта Віктора Павліка поділилась новою світлиною маленького сина. Вона показала, як тримає малюка на грудях.

Український музикант Віктор Павлік гастролює Західною Україною, а його дружина Катерина Реп'яхова відпочиває у Карпатах разом з новонародженим сином та мамою. Вона опублікувала нове фото на особистій сторінці в інстаграмі.

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Фото дружини Павліка з сином

Нову світлину дружина Віктора Павліка зробила в Мукачево, де зупинилась на кілька днів. Вона тримала Михайлика, одягненого у смугасте боді, на грудях та ніжно його обіймала.

Катерина Реп'яхова позувала перед камерою усміхнена та в стильному вбранні. Новоспечена матуся обрала блакитні джинсові шорти та довгу молочну сорочку з різнобарвним принтом. Вона зібрала волосся ззаду та доповнила образ білим капелюхом з чорною смужкою.

Моя пташка в Мукачево. Мій маленький мандрівник,

– написала дівчина під фото.



Катерина Реп'яхова з сином / Фото з інстаграму Катерини Реп'яхової

Шанувальники засипали дружину музиканта зворушливими коментарями: