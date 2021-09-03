Дружина Віктора Павліка відсвяткувала мамине 60-річчя: яскраві фото

Матір Катерини Реп'яхової 1 вересня відсвяткувала свій ювілей. Свято пройшло у колі близьких: доньки, українського співака Віктора Павліка та інших родичів. Дружина артиста поділилась яскравими фото та продемонструвала стильний образ.

Дружина відомого українського артиста Віктора Павліка повідомила про свято у родині на особистій сторінці в інстаграмі. Катерина Реп'яхова відзначила 60-річчя мами.

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Теща Віктора Павліка відсвяткувала ювілей

Оскільки матері Катерини Реп'яхової виповнилося 60 років, дружина співака вирішила влаштувати неньці справжнє свято. Вона зібрала усіх родичів та близьких в атмосферному закладі. Там було все прикрашено кульками та квітами.

Згодом тещі Павліка презентували красивий білий торт. Іменинниця у свій ювілей одягнула чорну сукню з білою вишивкою, доповнивши образ перлинним намистом. Віктор Павлік постав на торжестві у стильному костюмі.

Я мамі пообіцяла свято ще декілька років тому. Стримала свою обіцянку,

– зауважила Катерина Реп'яхова.



Ювілей тещі Віктора Павліка / Фото з інстаграм-сторіз



Ювілей тещі Віктора Павліка / Фото з інстаграм-сторіз



Віктор Павлік і Катерина Реп'яхова / Фото з інстаграм-сторіз

Образ Катерини Реп'яхової

З нагоди свята стильно одягнулась й сама дружина Віктора Павліка. Вона постала в яскравому костюмі кольору фуксії, що складався з широких штанів та легкого тканинного жакета. Такий комплект блогерка поєднала з рожевим топом з білим гороховим принтом.

Катерина Реп'яхова доповнила образ ніжним ланцюжком, а волосся вклала легкими локонами. На обличчі вона зробила розкішний макіяж. Дружина музиканта нафарбувала очі рожевими блискучими тінями, а губи – нюдовою помадою.



Катерина Реп'яхова / Фото з інстаграм-сторіз

Зазначимо, мама Катерини Реп'яхової бере неабияку участь у вихованні онука. Сам Віктор Павлік не часто має можливість допомагати дружині з сином, тож до доньки приходить її матір та новоспечена бабуся.

Задля цього блогерка навіть винайняла квартиру для неньки – вона переїхала до Києва з Дніпра. У сімейні подорожі Катя Реп'яхова також їздить з мамою. Поки блогерка займається своїми справами, за Михасиком стежить бабуся.