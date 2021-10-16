Дружина Віктора Павліка позувала у чуттєвій фотосесії з 4-місячним сином
Джерело:інстаграм Катерини Реп'яхової
Синові українського музиканта Віктора Павліка та Катерини Реп'яхової виповнилося 4 місяці. З нагоди цього дружина артиста опублікувала нові зворушливі фото з малюком.
Дружина українського музиканта Віктора Павліка активно веде інстаграм-блог та публікує там нові фото первістка. Днями вона оприлюднила чуттєві світлини на особистій сторінці.
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Нові фото дружини Віктора Павліка з сином
Катерина Реп'яхова поділилась з прихильниками новими фото з нагоди того, що синові 15 жовтня виповнилося 4 місяці. Вона позувала з малюком у зворушливій фотосесії.
Блогерка позувала перед об'єктивом у чорній сукні довжини міді без бретелей, але з красивою мереживною спідницею. Вона поєднала вбрання з лакованими туфлями на високих підборах у тон. Катерина зібрала волосся у низький хвіст, доповнила образ сережками-підвісками й зробила макіяж. На руках вона тримала маленького сина.
У підписі до фото дружина Віктора Павліка поділилась першими успіхами хлопчика.
Мишко дорослішає з кожним днем. У нього більш усвідомлений погляд. Нова міміка й емоції. Він видає цікаві звуки, іноді навіть співає. Ще з новенького – руки в роті. Невролог сказала, що це норма, скоро і ніжки підуть в хід,
– розповіла Реп'яхова.
Катерина Реп'яхова з сином / Фото з інстаграму Катерини Реп'яхової
Катерина Реп'яхова з сином / Фото з інстаграму Катерини Реп'яхової
Шанувальники залишилися у захваті від нових фото блогерки з сином. Вони засипають Катерину компліментами в коментарях:
- "Які ж гарнюні";
- "Прекрасна сім'я";
- "Ідеальні";
- "Неймовірно гарні фото";
- "Це шедевр";
- "Класні фото. Катю, він такий богатир";
- "Дуже красиві ви й дуже красиві фото";
- "Прекрасний малюк і чарівна матуся".
Текст публікації Катерини Реп'яхової
Нашому синочку 4 місяці.
Ми залишилися в тій же вазі – 8 кілограмів. Ріст не знаю, скоро підемо до нашого педіатра і дізнаємося. Але одяг 68 сантиметрів на нас впритул.
Мишко дорослішає з кожним днем. У нього більш усвідомлений погляд. Нова міміка й емоції. Він видає цікаві звуки, іноді навіть співає. Ще з новенького – руки в роті. Невролог сказала, що це норма, скоро і ніжки підуть в хід.
Любимо нашого Мишка більше за життя.