Це змінило наше життя, – Сергій Бабкін відповів на заяву дружини про його зради

Днями вийшло інтерв'ю подружжя Сергія та Сніжани Бабкіних, в якому акторка приголомшила зізнанням про зради чоловіка. Як з'ясувалось, за три роки шлюбу співак мав понад сто жінок. Зірка не став заперечувати слова дружини та заявив, що їхнє життя поділилося на до і після.

Під час заяви Сніжани Бабкіної музикант був поряд з нею в кадрі та ніжно тримав за руку, жодним чином не прокоментувавши слова дружини. На скандальне зізнання він відреагував вже в особистому інстаграм-профілі. Сергій Бабкін опублікував провокативне фото коханої в шкіряному жакеті на голе тіло та наголосив, що з того часу все змінилося.

Важливо Було понад 100 жінок, – Сніжана Бабкіна приголомшила зізнанням про зради Сергія

Сергій Бабкін відповів на заяву дружини про зради

Співак наголосив, відтоді, як дружина дізналася про його численні зради та на кілька місяців переїхала жити до батьків, їхній шлюб кардинально змінився. Зараз вони майже не розлучаються – кохана підтримує чоловіка на гастролях, концертах, зйомках та інтерв'ю. Подружжю вдалося розв'язати проблему та попри все залишитися разом. Сергій Бабкін прагне бути максимально відвертим з шанувальниками й щиро вірить, що їхній зі Сніжаною приклад врятує ще не одну сім'ю.

Ця ситуація змінила наше життя. Чітко окресливши межу між до і після. Між минулим і майбутнім. І якщо в нас вийшло не втекти від проблеми, а заглянувши глибоко всередину, розв'язати її, вірю, що й в інших це вийде,

– написав музикант.

Він додав, що резонансне інтерв'ю вийшло напередодні прем'єри його нового синглу "Вона знає", який публіка почує вже 20 березня. Артист натякнув, що в цій пісні він розповість про те, як Сніжана дізналася про зради та як їм вдалося уникнути розлучення.

"Пісня про це! Пісня – усвідомлення! Пісня – досвід! Не буду багато зараз писати. Скоро самі все зрозумієте", – наголосив Сергій Бабкін.

Зазначимо, Сніжана Бабкіна також опублікувала в інстаграмі допис, присвячений новому інтерв'ю. Вона наголосила, що вдячна долі за гіркий життєвий досвід, адже саме завдяки пережитому вона стала собою та знайшла своє призначення. Як не дивно, але акторка подякувала й чоловіку.

"Досвід, за який ми вдячні собі, світу і Творцю. Досвід, який перевернув наше життя. Завдяки цій історії, я знайшла себе. Бабкін, спасибі тобі, дорогий! Ти ідеальний актор для мого життєвого сценарію. Завдяки тобі я розв'язала свій вузол і знайшла своє призначення", – наголосила Сніжана Бабкіна.