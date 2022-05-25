Дружина Решетника показала фото на тлі розбитої російської техніки й згадала перший день війни

Дружина Григорія Решетника опублікувала фото на тлі знищеної російської техніки у 90 день війни. Вона поділилась думками про три місяці вторгнення.

Дружина українського телеведучого Григорія Решетника опублікувала новий допис в інстаграмі з нагоди третього місяця війни. Вона пригадала 24 лютого та показала нові фото.

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Христина Решетник про війну

Зіркова дружина пригадала перший день війни і як тоді її охопила шалена паніка.

Рівно три місяці тому я прокинулась о 4 ранку від вибухів, які було дуже добре видно та чути з вікна нашого дому. Крізь сон я почула сирени, які уже зараз є звичним явищем, а тоді вони пронизували просто до кісток. І мене охопив такий вселенський страх, що я навіть не могла ступити кроку,

– згадала Христина Решетник.

"І тільки хвилин через десять почала збирати дітей і намагатися виїхати з дому. Щоправда, нам це так і не вдалося і ми просиділи в підвалах іще чотири дні. А вже потім виїхали з Києва на захід. Сьогодні я знову в столиці, яка вистояла. Приємно бачити, як багато людей прогулюється й іноді навіть усміхаються. Так, в країні триває війна. Але ми маємо бути оптимістами, маємо бути сильними та вірити в нашу абсолютну перемогу!" – додала вона.

Христина Решетник також опублікувала фото, які зробила на тлі виставки знищеної військової техніки росіян під Гостомелем.



Христина Решетник / Фото з інстаграму Христини Решетник



Христина Решетник / Фото з інстаграму Христини Решетник

Під дописом Христини Решетник шанувальники згадують, як самі реагували на війну 24 лютого та діляться враженнями від фото: