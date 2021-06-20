Дружина Павліка відповіла на звинувачення щодо її піару на пологах

Дружина Віктора Павліка зіткнулась з хвилею критики після народження сина. Її звинуватили в тому, що новоспечена матуся нібито користується пологами для збільшення аудиторії. Та Катерина Реп'яхова відповіла на закиди.

Концертна директорка українського співака Віктора Павліка та його молода дружина Катерина Реп'яхова активно веде особистий блог в інстаграмі. Дівчина як перед, так і після пологів викладала багато сторіз та публікацій.

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Катерина Реп'яхова зіткнулась з критикою

В одному з останніх дописів дружина Віктора Павліка детально розповіла про пологи. У відповідь вона отримала подяку від вагітних підписниць та шанувальниць-матусь. Однак з'явилося кілька негативних коментарів:

"Схоже, всі потихеньку втрачають глузд. Не все ще розповіла. Я от читаю іноді такі дописи і думаю, людина у здоровому розумі?";

"Таке враження, що народити дитину зараз нонсенс! Катю, таке враження, що Ви одна народжували?! Це все піар з Вашого боку? Інше на думку не приходить";

"Народження дитини – це таке, а ось 3 – 4 дні після пологів, вже багато хто говорить: так важко, втомлююся, без допомоги не можу, не маю часу на себе! Може мені не зрозуміти, від чого втома?! Дитина поїла і спить, роби що хочеш, хоч танцюй".

Відповідь Катерини Реп'яхової

Новоспечена матуся записала інстаграм-сторіз, де відрегувала на гнівні коментарі. Вона розповіла, що спершу не хотіла публікувати допис про пологи, однак побачила відгук в аудиторії.

"Я розумію, що я в своєму блозі повинна бути щира. Якщо у мене щось в житті відбувається, я не можу вдавати, що цього не відбувається. Коли я бачу деякі коментарі, я не можу сказати, що у мене опускаються руки, але я вкотре переконуюся, наскільки блог – величезна праця", – зізналась Катерина.

Хтось написав, що заради піару написала пост. Люди, що з вами? Заради якого піару? Якби я хотіла, повірте, я б знайшла на чому піаритися давно. Але я цього не роблю,

– наголосила дівчина.

Катерина Реп'яхова також зауважила, що після пологів кількість її підписників збільшилась на 20 тисяч осіб.



Катерина Реп'яхова / Фото з інстаграм-сторіз