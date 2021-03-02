Дружина Віктора Павліка продемонструвала елегантний образ у Єгипті: фото

Джерело:інстаграм Катерини Реп'яхової
Відомий український артист Віктор Павлік кілька днів відпочиває в Єгипті разом з вагітною дружиною. Катерина Реп'яхова насолоджується теплим сонцем та показує гарні образи.
Віктор Павлік та Катерина Реп'яхова через важкий період та втому вирішили відправитися у теплі краї на відпочинок. Для цього вони обрали Єгипет. Вагітна дружина співака не втомлюється публікувати гарні фото з відпустки.
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Дружина Віктора Павліка позувала на тлі чарівної локації. Для прогулянки сонячним містом вона обрала стильний повсякденний аутфіт. Дівчина усміхалась та обіймала вагітний живіт.
Катерина постала перед камерою в темно-синій блузці та штанах, які вдало підкреслили помітно округлий животик. Зверху вона накинула трендову темну куртку з квітковим принтом. Вбрання Реп'яхова поєднала із босоніжками з камінцями.
Дружина артиста розпустила біляве волосся й випрямила його. На обличчі вона зробила лгкий макіяж з акцентом на губах, які нафарбувала червоною помадою.
Під фото Катерина Реп'яхова поділилась, що дуже важливо іноді змінювати оточення. Вона зізналась, що хоч в Єгипті зараз не найкраща погода, але читати книгу під пальмами на березі моря – точно безцінно.
Ми з чоловіком рівно рік не були на відпочинку, цей час був важкий у всьому, тому навіть Єгипет ми зараз цінуємо по-особливому. Я максимально запасаюся силами, попереду багато роботи, весь березень в гастролях. За що я дуже вдячна,
– написала Катерина.
Катерина Реп'яхова / Фото з інстаграму Катерини Реп'яхової
Шанувальників замилував новий кадр дружини співака: