Дружина Віктора Павліка показала зворушливі фото з виписки з пологового будинку

Молода дружина Віктора Павліка поділилась з шанувальниками новими світлинами. Вона показала, як подружжя з сином виписувалися з пологового будинку.

Через 3 дні після народження сина, 18 червня, дружина українського артиста Віктора Павліка Катерина Реп'яхова виписалась з пологового будинку. Дівчина зробила це таємно, щоб приховати важливу подію від журналістів.

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Як дружину Віктора Павліка виписували з пологового

Привітати щасливе подружжя прибули найближчі друзі та мама Катерини Реп'яхової. Зазначимо, що вона часто допомагає доньці доглядати за онуком.

На свято також запросили аніматорів у костюмах ведмедиків, що розважали родину і малюка. Дружина Віктора Павліка отримала безліч подарунків та квітів, а зірковий батько на руках тримав новонародженого сина. У підписі до публікації Катерина подякувала усім за підтримку.

"Дякую сім'ї, моїм подругам Анні та Каті, що були поруч в момент виписки. Спасибі всім друзям і рідним за квіти, подарунки та добрі слова. Спасибі вам, моя інста-сім'я, моя улюблена аудиторія, за кожне повідомлення. Вибачте, якщо комусь не відповіла. Ціную кожного", – написала новоспечена матуся.

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Шанувальники засипали сім'ю Павліків позитивними коментарями. Підписники Катерини бажають родині всього найкращого: