Дружина Остапчука зізналась, як подружжя планує сімейний бюджет

Дружина українського шоумена Володимира Остапчука Христина Горняк розповіла про фінансову модель стосунків у їхньому подружжі. Нотаріусиня поділилась, що всі основні обов'язки лежать на чоловікові.

Дружина відомого українського телеведучого Христина Горняк вирішила поспілкуватися з прихильниками в інстаграм-сторіз. Головною темою вона вибрала фінанси, оскільки є нотаріусинею та може інформативно відповісти підписникам.

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Христина Горняк про фінанси в стосунках з чоловіком

Один з шанувальників дружини Володимира Остапчука вирішив запитати її про бюджет у сімейних стосунках. Христина Горняк ґрунтовно відповіла на запитання. Вона зазначила, що ще "на березі" обговорила з Володимиром, хто і як бачить фінансовий бік у стосунках.

Водночас нотаріусиня зауважила, що не хоче бути домогосподаркою й сидіти вдома, але й не збирається ділити витрати на великі покупки або спільні подорожі.

Завжди вважала, що всі основні зобов'язання щодо забезпечення лежать на чоловікові, а я заробляю собі на помади і йому на подаруночки (гарні), і купую продукти своїм коштом, і заправляюсь сама. Чим не вклад у спільний бюджет?

– написала Христина.

Також дружина шоумена зауважила, що, можливо, таке її уявлення про планування сімейного бюджету залежить від її віку. Адже їй виповнилось 34 роки, вона має за спиною певний досвід. Однак Христина Горняк зауважила, що якби одружилась у 18, то, цілком ймовірно, що однаково дотримувалась такої думки.



Христина Горняк про фінансовий бік стосунків / Фото з інстаграм-сторіз