Кайфую від своїх форм: дружина Володимира Остапчука відповіла тим, хто вважає її надто худою

Володимир Остапчук з дружиною лише нещодавно повернулися з відпустки на Мальдівах. На райському курорті Христина Горняк ділилася відвертими фото в купальниках, чим спровокувала хвилю критики в мережі. Підписники вважають її надто худою, тому дівчина зухвало відповіла хейтерам новим гарячим фото.

Обраниця шоумена зізналась, що після кількох фото в купальнику фоловери засипали її повідомленнями, наприклад: "Ох і худа, о жах", "Одна шкіра та кістки". Однак Христина Горняк аж ніяк не комплексує щодо своєї стрункої фігури, а навпаки пишається нею.

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Дружина Володимира Остапчука відповіла хейтерам

Нотаріус натякнула, що востаннє переймалась своїми формами в 14 років. Проте зараз вона задоволена, що може дозволити собі все, і це ніяк не позначиться на її фігурі. Христина Горняк зауважила, що не гладшає, а навпаки втрачає вагу, наприклад, через коронавірус, яким перехворіла з Володимиром Остапчуком ще у вересні минулого року, або через переживання.

Вона пояснила, що гнівні повідомлення отримує від користувачів, з "явно іншими формами", ніж у неї. Тому дружина шоумена закликала не навішувати "стандарти", адже вона обожнює своє тендітне тіло.

Зараз я кайфую від своїх форм. Кайфую від того, що можу їсти все, що хочу. Я обожнюю свої ніжки точені і гострі коліна, які виточують в пам'яті чоловіків слід. Я обираю бути стрункою, ніж угодованою, щоб догодити вашим "комплексам",

– висловилась Христина Горняк.

Допис вона доповнила не менш відвертим фото з Мальдівів, на якому показала пружні сідниці та струнку талію в суцільному купальнику білого кольору.

Як Володимир Остапчук і Христина Горняк відпочили на Мальдівах:

у перші дні відпочинку дружина Володимира Остапчука позувала у прозорому бюстгальтері;

згодом подружжя захопило прихильників сексуальним танцем на узбережжі океану;