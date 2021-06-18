Дружина Володимира Остапчука посвітила сідницями в неоновому купальнику: фото

18 червня 2021 , 23:34
Читать новость на русском

Джерело:

інстаграм Христини Горняк

Подружжя телеведучого Володимира Остапчука і нотаріуса Христини Горняк відпочиває в Чорногорії. Зіркова дружина похизувалася апетитними формами в купальнику зеленого неонового кольору.

Знаменитості продовжують відправлятися у літні відпустки. Горняк та Остапчук для довгоочікуваного відпочинку обрали розкішний курорт в Чорногорії. Вони зупинилися в готелі з виглядом на море та гори.

Дивіться також Ірина Шейк посвітила сідницями в боді з декольте: гарячі кадри

Христина Горняк ділиться світлинами з відпустки на особистій сторінці в інстаграмі. На одному з фото вона зображена, поставши перед камерою в морі на тлі неймовірно красивих гір.

Дівчина одягнула купальник неонового зеленого кольору, що складався з трусиків, які оголили апетитні пружні сідниці, та відвертого топу, який закцентував на бюсті. 

Серед аксесуарів Христина доповнила пляжний look солом'яним капелюхом і великими сонцезахисними окулярами. Волосся вона вклала рівно, а на обличчя не наносила косметику. 


Христина Горняк у зеленому купальнику / Фото з інстаграму Христини Горняк

У коментарях під дописом прихильники Горняк засипають її компліментами.

  • "Богиня!"
  • "Просто ідеальна!"
  • "Яка ви красуня!"
  • "Круто!"
  • "Ви шикарна!"
Автор: Надія Біленко