Жена Владимира Остапчука посветила ягодицами в неоновом купальнике: фото

Супруга телеведущего Владимира Остапчука и нотариуса Кристина Горняк отдыхает в Черногории. Звездная жена похвасталась аппетитными формами в купальнике зеленого неонового цвета.

Знаменитости продолжают отправляться в летние отпуска. Горняк и Остапчук для долгожданного отдыха выбрали роскошный курорт в Черногории. Они остановились в отеле с видом на море и горы.

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Кристина Горняк делится фотографиями с отпуска на личной странице в инстаграме. На одном из фото она изображена, представ перед камерой в море на фоне невероятно красивых гор.

Девушка надела купальник неонового зеленого цвета, состоящий из трусиков, которые обнажили аппетитные упругие ягодицы, и откровенного топа, который акцентировал на бюсте.

Среди аксессуаров Кристина дополнила пляжный look соломенной шляпой и большими солнцезащитными очками. Волосы она уложила ровно, а на лицо не наносила косметику.



Кристина Горняк в зеленом купальнике / Фото с инстаграма Кристины Горняк

В комментариях под заметкой поклонники Горняк засыпают ее комплиментами.