Дружина Олександра Скічка захворіла на коронавірус

Дружина відомого шоумена, телеведучого та пародиста, який тепер став головою Черкаської обласної держадміністрації, Олександра Скічка – Єлизавета Юрушева захворіла на коронавірус. Вона розповіла, що спершу інфекцію виявили у доньки Дани.

Єлизавета Юрушева приєдналася до числа тих знаменитостей, які підхопили COVID-19. У публікацїі вона розповіла свою історію, що пов'язана з хворобою.

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Єлизавета Юрушева захворіла на COVID-19

Жінка розповіла, що все почалося в неділю, 14 березня. Тоді вона була в дорозі на дебютний Public Talk в Черкасах. Єлизаветі зателефонувала мама і повідомила, що у її доньки Дани піднялася температура.

Це була якраз та ситуація, яку я боялася. Дуже переживаю за батьків, за те, як вони перенесуть хворобу у своєму віці,

– поділилася дружина Скічка.

Єлизавета прийняла рішення терміново повертатися в Київ. Саме через це вона не потрапила на заплановану зустріч.

Наступного ранку ми всі здали аналізи, тести. У Дани виявили коронавірус, в неї є антитіла. Мій тест негативний, але розумію, що через втому також захворію. В понеділок ввечері піднялася температура, у вівторок здала повторний тест і він показав позитивний результат,

– розповіла Юрушева.

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"Через це я пропустила наші благодійні читання в підтримку тварин, але отримала нереальне задоволення, спостерігаючи за ними в сторіз і на фото. Неймовірно вдячна всім, хто прийшов, брав участь і підтримав нас. Круто, що моя хвороба не завадила відбутися проєктам, які ми так довго готували!", – написала в публікації Єлизавета.

Юрушева зізналася, що, коли захворів син Даніель, вона одразу згадувала все погане, що чула стосовно коронавірусу. Для того, щоб відволіктися від поганих думок, жінка придумала історію, що ця хвороба потрібна для відпочинку, переосмислення, читання. Цей період вона прагне сприймати лише з позитивом.

Так, звісно, в перші дні це не зовсім вдавалося, тому що була температура, слабкість і загальний стан не для розваг. Але сьогодні почуваюся вже набагато краще і налаштована рішуче – не дозволю COVID-19 захопити мій розум,

– наголосила Єлизавета.

"Ось така моя історія. Дуже хочу, щоб вона скоріше закінчилася, але розумію, що потрібно трішки потерпіти і використати цей вільний час на самоізоляції з користю", – сказала Юрушева.