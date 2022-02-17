Дружина Олександра Скічка вагітна втретє: ефектна зйомка для Vogue
Джерело:інстаграм Єлизавети Юрушевої
Очільник Черкаської ОДА Олександр Скічко та його дружина Єлизавета Юрушева чекають дитину. Для пари це буде другий спільний малюк.
Український телеведучий, з 2021 року – очільник Черкаської ОДА, Олександр Скічко та підприємиця Єлизавета Юрушева чекають на поповнення у родині. Про це Юрушева оголосила, знявшись для українського Vogue.
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Єлизавета Юрушева стане мамою
Підприємиця позувала перед камерою в лаконічному образі. Для першого аутфіту вона приміряла чорний топ та шорти.
Єлизавета Юрушева / Фото з інстаграму Єлизавети Юрушевої
Інший образ зірки складався також з шортів, що підкреслювали вагітний животик, та молочного топу. Зверху вона накинула чорний жакет оверсайз.
Серед аксесуарів look доповнювали масивний браслет і сережки. Укладка та макіяж Єлизавети Юрушевої також були лаконічними й елегантними.
Єлизавета Юрушева / Фото з інстаграму Єлизавети Юрушевої
Також Юрушева показала свої фото на сторінках глянцю.
Єлизавета Юрушева / Фото з інстаграму Єлизавети Юрушевої
Єлизавета Юрушева / Фото з інстаграму Єлизавети Юрушевої
Шлюб Олександра Скічка та Юрушевої
- У 2016 році стало відомо про роман Олександра Скічка та Єлизавети Юрушевої. Вже через рік вони зіграли весілля. Зворушлива церемонія пройшла у Грузії.
- Зірки виховують 7-річну доньку Наталію.
- Єлизавета Юрушева також виховує сина Даніеля, який народився у 2008 році від громадянина Австрії, Давида Конігсхофера. Він був першим чоловіком Єлизавети.