Дружина Олександра Скічка вагітна втретє: ефектна зйомка для Vogue

Очільник Черкаської ОДА Олександр Скічко та його дружина Єлизавета Юрушева чекають дитину. Для пари це буде другий спільний малюк.

Український телеведучий, з 2021 року – очільник Черкаської ОДА, Олександр Скічко та підприємиця Єлизавета Юрушева чекають на поповнення у родині. Про це Юрушева оголосила, знявшись для українського Vogue.

Читайте також У тобі галицька і шотландська кров, – Ольга Фреймут привітала доньку з 16-річчям

Єлизавета Юрушева стане мамою

Підприємиця позувала перед камерою в лаконічному образі. Для першого аутфіту вона приміряла чорний топ та шорти.



Єлизавета Юрушева / Фото з інстаграму Єлизавети Юрушевої

Інший образ зірки складався також з шортів, що підкреслювали вагітний животик, та молочного топу. Зверху вона накинула чорний жакет оверсайз.

Серед аксесуарів look доповнювали масивний браслет і сережки. Укладка та макіяж Єлизавети Юрушевої також були лаконічними й елегантними.



Єлизавета Юрушева / Фото з інстаграму Єлизавети Юрушевої

Також Юрушева показала свої фото на сторінках глянцю.



Єлизавета Юрушева / Фото з інстаграму Єлизавети Юрушевої



Єлизавета Юрушева / Фото з інстаграму Єлизавети Юрушевої

Шлюб Олександра Скічка та Юрушевої