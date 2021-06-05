Дружина Монатіка зачарувала миловидними фото з дітьми й чоловіком

Український мультиартист Монатік разом з дружиною Іриною та синами відвідали магазин Гаріка Корогодського. Вони зачарували зворушливими сімейними фото.

Дружина артиста Монатіка Ірина поділилась новими фото з дітьми та чоловіком на особистій сторінці в інстаграмі. Вона показала знімки, які зробила в київському шоу-румі Gara, що належить бізнесменові Гаріку Корогодському.

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Нові фото Монатіка з дітьми

Ірина Монатік зробила кілька світлин з синами Данилом та Платоном, які позували перед камерою в різноманітних оригінальних окулярах. Також вона показала миловидну світлину синів із зірковим батьком, які сиділи на дивані в обіймах та зі щирими усмішками.

"Щиро захоплююся людьми, які не просто проживають життя, а істинно запалюють його. Гаріку, ну який же Ви неймовірний і неповторний, як і все, що створюєте. Супер ексцентричні й своєрідні й часом химерні, але однозначно яскраві аксесуари. З моїми улюбленими чоловіками прийшли дивуватися", – поділилась Ірина Монатік.

Для перегляду фото гортайте праворуч:

Нагадаємо, що нещодавно сини Монатіка закінчили навчання у дитячому садку. Вихователі влаштували для дітей незабутній випускний у стилі фільму "Гаррі Поттера".