Дружина Григорія Решетника підкорила стильним образом у трендовому піджаку: фото

Дружина популярного українського телеведучого Григорія Решетника – Христина прогулялася Києвом. Жінка насолодилася теплою весняною погодою та показала варіант стильного образу в трендовому піджаку.

Христина Решетник часто публікує в мережі світлини, на яких показує різноманітні варіанти стильних образів. Вона вдало вміє підкреслити принади своєї фігури та постійно демонструє бездоганний зовнішній вигляд.

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Стильний look Христини Решетник

Для прогулянки містом кохана Григорія Решетника обрала чорні класичні штани, бежевий топ та подовжений піджак зеленого трендового кольору від українського бренду Mon petit Chaton atelie. Таке вбрання поєднала з чорними туфлями-човниками на підборах.

Серед аксесуарів класичний look Христини доповнював годинник, мінімалістична підвіска та сережки. Волосся дівчина зібрала у плетіння, а на обличчі зробила ніжний макіяж у натуральних відтінках. Христина, як завжди, усміхалася та зачаровувала прихильників.

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У коментарях підписники залишають компліменти на адресу Христини. За її сторінкою стежать 233 тисячі користувачів мережі, тому жодна публікація не залишається без уваги.