Дружина Григорія Решетника показала стильний образ: фото з прогулянки Києвом

Зіркове подружжя Григорія та Христини Решетників прогулялося Києвом. Для романтичного побачення з чоловіком Христина обрала твідові шорти та білу футболку.

Христина Решетник для багатьох є прикладом жінки, яка вдало поєднує роботу, сімейне життя, виховання дітей. А також вона завжди бездоганно та стильно виглядає.

Дивіться також Дружина Григорія Решетника вразила образом у яскравій сукні: фото

Стильний образ Христини Решетника

Багатодітна матуся разом із коханим прогулялася вуличками Києва. Оскільки погода була досить спекотною, то Христина обрала комфортне літнє вбрання. Решетник позувала на камеру в білій футболці, яку заправила в короткі твідові шорти. Такий look поєднала з чорним взуттям на низькій підошві.

Волосся зіркова дружина вклала у легкі локони, а на обличчі зробила повсякденний макіяж. Літній аутфіт Христини доповнювали годинник, сонцезахисні окуляри, блакитна сумочка.



Стильний look Христини Решетник / Фото з інстаграму Христини Решетник



Стильний look Христини Решетник / Фото з інстаграму Христини Решетник

У дописі Решетник розповіла, що того дня вона та Григорій гуляли, багато розмовляли й насолоджувалися вихідним. Серед тижня вони можуть відпочити, а в суботу та неділю завжди працюють.

Також Христина зізналася, що їй дуже подобається Київ у літню пору. Багато киян поїхали у відпустки, тому на вулицях мало людей.