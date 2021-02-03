Дружина Дмитра Ступки вразила зізнаннями про їхні стосунки та бажання померти

Дружина відомого українського актора Дмитра Ступки Поліна Логунова відверто розповіла про їхні стосунки. Жінка зізналася, що зараз вона швидко розвивається, а її чоловік – повільно. Поліна зазначила, якщо так буде далі, то вони залишаться друзями.

Джерело: "Зірковий шлях"

Поліна поділилася, що виходила заміж не через видатне прізвище та зв'язки чоловіка. Вона звикла розраховувати лише на себе і завжди самостійно заробляла, щоб забезпечити собі такий рівень життя, якого прагне.

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Жінка багато працює у салоні краси, а також проводить фітнес-марафони. Поліна бере на себе велику кількість роботи, бо хоче гарно одягатися, відпочивати у різних країнах, смачно їсти, придбати житло для себе та для мами, а також забезпечити гідне життя маленькій донечці.

Для цього вона працює самостійно, на чоловіка покластися не може. Логунова зізналася, що не ніколи не почувалася щасливою. Та, незважаючи на це, вона задоволена тим, що має зараз. Разом із Дмитром Поліна пройшла довгий шлях, який змінив їх обох. Пара постійно була разом, проте навіть після весілля Логунова продовжувала тягнути все на собі.

Логунова про стосунки зі Ступкою

Раніше подружжя часто сварилося, зараз сварки також бувають, проте набагато рідше. Проте жінка розповіла, що вони все ще не порозумілися.

"Є речі, які мене турбують набагато більше, ніж сварки. Я дуже виросла, зокрема, завдяки йому. Я розвиваюся дуже швидко, а він – дуже повільно. Дмитрові я даю багато часу для розвитку. Якщо він не виросте, я думаю, що ми залишимося друзями. Він старається, прикладає багато зусиль. Став хорошим викладачем в університеті, веде 2 курси, чудово ладнає зі студентами. Він так реалізував себе. Хоча, я б на його місці прагнула більшого", – розповіла Логунова.

Поліна Логунова про бажання померти

Логунова поділилася, що вона дуже сильна. Інколи їй здається, що немає нічого в цьому житті, чого б вона не пережила. Водночас у жінки регулярно з'являється бажання померти. Вона не збирається накладати на себе руки, проте буває настільки боляче, що не може терпіти, хоче зникнути фізично. При цьому вона не відчуває допомоги та підтримки від чоловіка.

"Я не бачу психологічної допомоги. Немає такого, щоб ми поговорили про щось. Він ніколи мене не слухав, говорив лише про себе. Це стало звичним у наших стосунках. Дмитрові важливо, щоб його хвалили. Звісно, що я хвалю його, проте сама вже забула, коли він востаннє чув мене. Коли чув, що мені потрібно", – поділилася Поліна.

Інтерв'ю Поліни Логунової: дивіться відео онлайн

Що відомо про Поліну Логунову

Поліна Логунова – українська модель, телеведуча, дружина актора Дмитра Ступки. У 2017 році вона різко висловилася про мовні квоти на телебаченні та заявила, що принципово не буде вчити українську мову та розмовляти нею в ефірі. Жінка наголосила, що в її країні є 2 державні мови.

В березні 2016 року Поліна вийшла заміж за Дмитра. Через рік стало відомо, що жінка вагітна. У квітні 2017 року у подружжя народилася донька. Пара не любить говорити про особисте життя і рідко ділиться сімейними подробицями з журналістами та у мережі.